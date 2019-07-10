"Зеленський розгортається спиною до виборців": названо перші помилки президента

Політичний і громадський діяч Андрій Юсов – про мовне питання в Україні, "загравання" влади з проросійськими виборцями і перші помилки президента Володимира Зеленського.

Навіщо Зеленський пообіцяв Донбасу російську мову? Чи допоможе рішення "мовної проблеми" встановленню миру в Україні?

"Якщо говорити про побутові речі, то Зеленський не відкрив Америки. Сьогодні всі, хто хочуть, можуть спокійно розмовляти російською, молдавською, білоруською – проблем немає... Якщо про це мова, то коментар президента – зайвий. Якщо мова про офіційне використання, про регіональний статус – тоді, вибачте, Зеленський суперечить сам собі. Перед виборами він обіцяв всьому українському народу, що жодного особливого статусу Донбасу і здачі національних інтересів України не буде", – нагадує Юсов.

"Такими словами Зеленський буквально розгортається спиною до виборців Центральної та Західної України, і в тому числі до виборців Києва, багато з яких хоч і російськомовні, але дуже патріотично налаштовані", – вважає політик.

У кого сьогодні "ключ" до припинення війни на Донбасі? Як захистити український суверенітет? Як може допомогти Європа? Відповіді на ці та інші питання обговорюємо в нашому ефірі.

Продовження розмови з гостем студії – тут.

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