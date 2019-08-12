Зеленський поцікавився, хто з прокурорів працює на ''бурштинову мафію''

У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський прибув до Олевська, Житомирської області із робочою поїздкою з приводу незаконного видобутку бурштину.

Як повідомила пресслужба глави держави, президент бере участь у нараді з питань незаконного видобутку бурштину в регіоні.

Зокрема Зеленський заявив, що проблема незаконного видобутку бурштину в Житомирській, Волинській, Рівненській областях України отримала масштаб екологічного лиха.

"Нарада присвячена незаконному видобутку бурштину на території Житомирської області, але ця проблема загальна для України. Будемо говорити про Житомирську, Волинську, Рівненську область. Вважаю, що ця проблема реально отримала масштаб України, масштаб екологічного лиха", – заявив президент.

За його словами, в результаті цієї діяльності тисячі гектарів лісових земель були перетворені на пустир.

"Ми розуміємо, що люди полюють на бурштин. Розуміємо, вся ця війна з державою кримінальних авторитетів, які прикривалися і поліцією, і СБУ, і прокуратурою... вона почалася, загалом, у великих масштабах, наскільки я знаю, у 2014 році", – додав він.

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