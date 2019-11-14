Зеленський подякув своїм однопартійцям за голосування у ВР

Президент України Володимир Зеленський у середу, 13 листопада, після успішного ухвалення в Верховній Раді законопроєкту про ринок землі записав відеозвернення до депутатів.

Ролик опублікували на Telegram-каналі "Темний лицар".

"Я хочу подякувати кожному нашому депутату від "Слуги народу". Сьогодні була дуже важка робота. Ми зараз іще навіть не усвідомлюємо, що ви скасували дійсно економічне рабство", – пошепки заявив президент у салоні автомобіля.

На думку Зеленського, це рішення залишиться в історії і змінить хід подій у державі.

"Кожен українець стане власником своєї землі. Я думаю, це обов'язково запишуть у підручники історії, автором якої сьогодні став кожен із вас. Дякую", – додав президент.

Особа, що ховається під ніком "Темний лицар", не оцінила посил глави держави. "Вперше чую, щоб майбутніх рабів гордо називали власниками", – прокоментував автор.

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