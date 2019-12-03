Зеленський обіцяв звернутись до Будапештського меморандуму: експерт

Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував річницю підписання Будапештського меморандуму та заяви першого президента України Леоніда Кравчука щодо того, що Україну обдурили із підписанням цього документу.

"Якщо говорити про Будапештський меморандум, то у програмі президента, з якою він йшов на вибори, було зазначено, що він буде ставити питання консультації перед країнами-підписантами Будапештського меморандуму. Мені здається, що зараз Україна послала певні сигнали про те, що Україна готова до миру і готова піти на певні поступки, більші за ті, на які була готова попередня влада. І це сигнал був сприйнятий, в РФ побачили, що можна протиснути, і вони протиснули формулу Штайнмаєра, при чому важливо, що РФ провела це як українське рішення, а це підриває рейтинг і авторитет Зеленського всередині держави", - заявив Мусієнко.

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