Зеленський наживо почув пісню ''Путін – х*йло''369 Читати матеріал російською
Президент України Володимир Зеленський відвідав матч за Суперкубок між "Динамо" і "Шахтарем".
Зустріч відбулася в Одесі на стадіоні "Чорноморець" в неділю, 28 липня. Про візит глави держави стало відомо лише напередодні гри.
Зеленський потрапив в об'єктиви камер — він сидів на одному із секторів у кепці і футболці. Разом із ним матч відвідав також глава Офісу президента Андрій Богдан. Вони обидва розмістилися не у vip-зоні, а на стандартному секторі серед інших глядачів.
Цікаво, що Зеленський також наживо почув популярну серед українців пісню "Путін – х*йло", яку виконали тисячі фанатів на стадіоні.
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