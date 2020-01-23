Зеленський і Арахамія розійшлися в думках в Давосі про майбутнє України

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія, під час виступу в Давосі заявив, що вважає, що Україні варто тимчасово відмовитися від гармонізації законодавства із нормами ЄС. Це, за його словами, дозволить створити унікальні правила, що буде приваблювати інвесторів до України.

У той самий день, у тому ж самому Давосі, президент України Володимир Зеленський, запропонував Європейському союзу прийняти Україну замість Великобританії, після Brexit.

Як країна, з "негармонізованим законодавством" може претендувати на позицію в Євросоюзі навіть меншу за британську, глава держави не пояснив.

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