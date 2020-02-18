Зеленський хоче звільнити Рябошапку: Антон Поляков

Народний депутат України Антон Поляков у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував власні публікації у соціальних мережах про те, що зараз обговорюється відставка генерального прокурора Руслана Рябошапки.

"У мене є інсайдерська інформація, що у президента відбулась розмова із Рябошапкою після Мюнхенської конференції. І ця розмова стосувалася його ефективності роботи. Рябошапка після відставки Богдана втратив свого покровителя і вже у цій розмові жодним чином не міг утримуватись на плаву", - заявив Поляков.

За його словами, також під питанням у президента зараз перебувають посади губернаторів деяких областей.

"Це, для прикладу, Чернігівська область. Там губернатор ставленик Богдана", - заявив Поляков.

Народний депутат порівняв Україну із Румунією, де генеральний прокурор за кілька місяців домоглась засудження багатьох колишніх топ-чиновників, включаючи сина президента.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!