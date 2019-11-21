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21 листопада • оновлено в 16:42
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Зеленський двозначно пожартував щодо "Джокера"

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Президент Володимир Зеленський висловився про пранкера "Джокера", який останнім часом активно спілкується і "розігрує" українських політиків.

Про нього глава України згадав під час візиту до Очакова (Миколаївська область) 20 листопада, куди прибули захоплені у Керченській протоці у 2018 році кораблі ВМС.

Один із присутніх на зустрічі журналістів запитав президента про пранкера. На це Зеленський відповів:

"Я не знаю, хто такий "Джокер". Можливо, він серед нас навіть зараз".

Зазначимо, фрагмент відео з цією фразою незабаром після пресконференції Зеленського з'явився на Telegram-каналі "Джокера". Ролик підписаний фразою "На добраніч".

Як писав OBOZREVATEL, спілкуючись із представниками преси в Очакові, Володимир Зеленський пообіцяв перевірити всі факти про нардепа Романа Іванісова, у якого знайшлася погашена судимість за зґвалтування неповнолітньої.

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