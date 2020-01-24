Зеленський буде створювати собі "кокон", щоб уникати реальності: психолог

Політична психологиня Світлана Чуніхіна у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала поведінку президента Зеленського на публіці.

"Я думаю, що резидент Порошенко був змушений одягти на себе образ батька нації. І я думаю, що команда Зеленського буде тримати у томуконтексті, який був обраний до цього. Для них публіка – це Бог. А з іншого боку - це той внутрішній та моральний компас, який поки що має Зеленський і в який вірить його команда, що всі рішення президент приймає особисто", - заявила психологиня.

Вона додала, що команда Зеленського повторює помилки усіх попередніх президентів України і створює навколо президента ілюзію.

"Я думаю, що така проблема є, і чим більш вразливим є президент у ситуаціях, коли він стикається із реальністю, яка йому не до вподоби, тим більше він буде закриватися у своєму "коконі", - зазначила Чуніхіна.

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