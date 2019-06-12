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Зелений туризм: експерт дала поради для початківців

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Експерт з зеленого туризму Любов Гавловська зазначила, що на сьогодні зелений туризм – це прямий зв'язок туриста із власником садиби.

За її словами, плануючи відпочинок подорожуючий може зконтактуватись із власником садиби без посередників. Вона наголосила, що цей різновид відпочинку передбачає контакт господаря і гостя, тому важливо, щоб у обох сторін зав'язались приязні стосунки. А перевірити свої відчуття турист може вже під час першої телефонної розмови.

Тим, для кого такий вид туризму є незнайомий, вона радить спробувати провести кілька днів в садибі недалеко від дому, у своїй області, використавши у якості "пробного туру" поїздку на вихідні. Проте, вона радить попередньо визначитись із бажаним ухилом відпочинку: сучасним або традиційним.

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Любов Гавловська
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