Ну що, дожартувалися? Наповну відчули увесь смак ЗЕ'БАТОНА, спеченого за рецептом Штайнмаєра, штейняє від якого, як підозрювалося, пліснявим душком Путіна?

4 місяці тому в "ДНР" навіть і мріяти не могли про те, щоб вимагати від України капітуляції.

Біглий Янукович і повірити не міг, що буде забирати "взад" вкрадену ним же у держави резиденцію Межигір'я. а разом з ним розшукуваний Інтерполом міністр Ставицький і сподіватися не міг на повернення в Україну.

Лише за якихось 4 місяці Зеленський зміг повернути все "взад" і не без "ведмежої" допомоги.

Після втечі до Росії Януковича, його гроші від часів Майдану і донині, відмиває український бізнесмен з російським паспортом, Павло Фукс.

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