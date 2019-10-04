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6 жовтня • оновлено в 18:13
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ЗЕ'БАТОН - За капітуляцію! Фукс повертає Януковича в Межигір'є

61.2т Читати матеріал російською

Ну що, дожартувалися? Наповну відчули увесь смак ЗЕ'БАТОНА, спеченого за рецептом Штайнмаєра, штейняє від якого, як підозрювалося, пліснявим душком Путіна?

4 місяці тому в "ДНР" навіть і мріяти не могли про те, щоб вимагати від України капітуляції.

Біглий Янукович і повірити не міг, що буде забирати "взад" вкрадену ним же у держави резиденцію Межигір'я. а разом з ним розшукуваний Інтерполом міністр Ставицький і сподіватися не міг на повернення в Україну.

Лише за якихось 4 місяці Зеленський зміг повернути все "взад" і не без "ведмежої" допомоги.

Після втечі до Росії Януковича, його гроші від часів Майдану і донині, відмиває український бізнесмен з російським паспортом, Павло Фукс.

Більше дивіться на відео.

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Автор
Олег Дейнека Олег Дейнека
Тема
Відео блоги
Місце
Україна
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Верстовский Сима
Верстовский Сима
Первое реальное "достижение" ЗЕ-примата.
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0
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Діджиталізація
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1
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Кризский Игорь, как у тебя?
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0
Кризский Игорь
Кризский Игорь
voznyk ruslan, Что бы у этой Зелупы на лбу .уй вырос.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
зебатон увезла Танюха,в рюкзачке,верхом на золотом зеунитазе..с Сирогаю..
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