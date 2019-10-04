ЗЕ'БАТОН - За капітуляцію! Фукс повертає Януковича в Межигір'є61.2т Читати матеріал російською
Ну що, дожартувалися? Наповну відчули увесь смак ЗЕ'БАТОНА, спеченого за рецептом Штайнмаєра, штейняє від якого, як підозрювалося, пліснявим душком Путіна?
4 місяці тому в "ДНР" навіть і мріяти не могли про те, щоб вимагати від України капітуляції.
Біглий Янукович і повірити не міг, що буде забирати "взад" вкрадену ним же у держави резиденцію Межигір'я. а разом з ним розшукуваний Інтерполом міністр Ставицький і сподіватися не міг на повернення в Україну.
Лише за якихось 4 місяці Зеленський зміг повернути все "взад" і не без "ведмежої" допомоги.
Після втечі до Росії Януковича, його гроші від часів Майдану і донині, відмиває український бізнесмен з російським паспортом, Павло Фукс.
Більше дивіться на відео.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Відео блоги" на сайті "OBOZREVATEL".
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.