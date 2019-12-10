Здачі інтересів України немає, і зраду розганяти не потрібно: експерт-міжнародник

Експерт з міжнародних питань Тарас Семенюк у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував результати зустрічі у нормандському форматі та наслідки цих домовленостей для України.

"Для нас було очевидно, що сам самміт був метою. Але хід подій нашої історії залежитьвід настроїв західних партнерів та РФ. Це якщо дивитися з філософської точки зору. Відбулась робоча та потрібна зустріч, в першу чергу, для Зеленського. Я думаю. що зустріч для України пройшла успішно. Здачі інтересів немає. Це потрібно запам'ятати і не розганяти "зради". Очевидно, є пункти, за якими не домовилися. Не дійшли згоди щодо кордону, по тимчасово втраченному контролю над кордоном. Але міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що є план, яким чином будуть його повертати. Крок за кроком. І на це може піти близько півроку", - заявив Семенюк.

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