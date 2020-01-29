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29 січня • оновлено в 14:28
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Збільшення аліментів: юрист пояснив, як працює законодавство в Україні

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Начальник центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував нові цирфи мінімального розміру аліментів, які з'явились в українському законодавстві.

"Ми всі бачили виступ президента України у Давосі. Він говорив, про те що найбілший ресурс України - це її люди. І звичайно, що у прогресивних, забезпечених людей виростають щасливі діти. І тому, звичайно, дитина має бути забезпечена. Економічне питання тут, на мою думку, - на першому місці. Нові мінімальні цифри, наприклад 889,5 грн для дітей до 6 років, які озвучені зараз, звісно ж, не відповідають дійсності. Це просто смішно, адже на цю суму грошей дитина не може прожити нормально. Однак, такий розмір втановлений, щоб була нижня межа. Тобто, якщо горе-батько, наприклад, не працює, або приховує, що він працює, суд має право встановити йому таку кількість аліментів, які у разі несплати будуть накопичуватися в якості боргу", - заявив Міненко.

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