ГоловнаНовини
МоваЯзык
МедОбозГоловна

Заяви в ПАРЄ про підтримку України принципово не вплинуть на рішення про повернення Росії – експерт

86Читати матеріал російською

Експерт з міжнародних питань Юлія Осмоловська зазначила, якщо Україні вдасться заручитися консолідованою підтримкою десятка країн, які будуть протестувати проти брутальних порушень засадничих факторів ПАРЄ, це може стати дієвим фактором.

Проте, вона наголосила, що головним залишається те, в якій формі та в якій спосіб цей протест буде втілено. Так, на її думку, бойкотування засідань Парламентської Асамблеї Ради Європи, буде дієвим механізмом, водночас, поширення заяв про засудження рішення про повернення Росії до ПАРЄ не буде мати такого принципового ефекту.

За її словами, відсутність української делегації на різних майданчиках Ради Європи позбавить Україну контрпропагандистських можливостей, яка не зможе нівелювати російське тлумачення подій в Україні, зокрема про збройний конфлікт між Україною та РФ, яке зараз почне поширюватись в ПАРЄ.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATELЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Юлія Осмоловська
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини