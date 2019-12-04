Заяви Пристайка дуже стримані порівняно із Ердоганом та Трампом: генсек НАКО

Генеральний секретар НАКО Олена Трегуб у прямому етері на ObozTV відповідала на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Вона прокоментувала заяви міністра закордонних справ України Пристайка щодо відповідальності НАТО за війну в Україні та Грузії.

"Я, по-перше, хотіла би уточнити, що пан-міністр Пристайко зробив цю заяву на заході, який відбувався паралельно із офіційним самітом держав-учасниць НАТО. Цей захід також організований НАТО, але він є більш неформальним, тому ця заява не мала формального характеру. Звичайно, всі наші міжнародні партнери та друзі відреагували позитивно. Але особливого впливу ця заява не мала, адже під часу саміту НАТО генеральний секретар Столтенберг заявляв, що рішення по членству України в НАТО було прийняте ще 10 років тому, і двері НАТО для України залишаються відкритими, отже, дискусія немає жодних наслідків. На саміті були значно скандальніші заяви ніж заява Пристайка. Ви подивіться які наслідки мали заяви Трампа, Ердогана та Макрона, наприклад", - заявила Трегуб.

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