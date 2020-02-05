Заяви Помпео про окупований Крим: коментар дипломата

Український дипломат Володимир Огризко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Анни Нитченко та Дениса Похили.

Він прокоментував заяви Майка Помпео щодо українського Криму.

"Тут треба більше говорити не про заяви Помпео, а про наших журналістів, які інколи видають бажане за дійсне та роздувають зраду. У мене є дещо інша інформація із приводу цього питання. Тому я би радив нам не шукати у темній кімнаті чорного кота у п'ятому куті, бо його там точно нема. Ми маємо виходи із офіційних заяв, а не слухати перекази людей,які безпосередньо не долучені до процесу, та не знаються на проблематиці", - заявив Огризко.

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