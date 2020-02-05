Головна Новини
7 лютого • оновлено в 09:44
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Заяви Помпео про окупований Крим: коментар дипломата

442
Читати матеріал російською

Український дипломат Володимир Огризко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Анни Нитченко та Дениса Похили.

Він прокоментував заяви Майка Помпео щодо українського Криму.

"Тут треба більше говорити не про заяви Помпео, а про наших журналістів, які інколи видають бажане за дійсне та роздувають зраду. У мене є дещо інша інформація із приводу цього питання. Тому я би радив нам не шукати у темній кімнаті чорного кота у п'ятому куті, бо його там точно нема. Ми маємо виходи із офіційних заяв, а не слухати перекази людей,які безпосередньо не долучені до процесу, та не знаються на проблематиці", - заявив Огризко.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Студія OBOZREVATEL
Особа
Володимир Огризко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини