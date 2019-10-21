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21 жовтня • оновлено в 11:28
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Заява на звільнення голови Київської ОДА: коментарі експерта

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Експерт з конституційного права Олександр Москалюк у прямому етері ObozTV прокоментував новину щодо звільнення голови Київської ОДА.

Він заявив, що зараз у політиці такий час, коли стало модним використовувати подвійні смисли у словах та публікаціях.

"З однієї сторони - "я йду", а з іншої у майбутньому це формулювання можна ж використати потім на користь. Сказати, наприклад, що "та я був в опозиції" і так далі. Тут ще є аспект, перебувати в центрі уваги", - заявив експерт.

За його словами, можна було написати цю заяву по-різному.

"Можна було написати, наприклад, "я так вирішив, з особистих причин". Але якщо з особистих причин, то мабуть ми так сильно би з вами це не обговорювали", - зазначив Москалюк.

Він також прокоментував, чому інші голови ОДА в Україні нещодавно написали заяви на звільнення.

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Олександр Москалюк
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