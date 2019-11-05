Завдання влади – розуміти людей: народний депутат про євробляхи

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Володимир Крейденко у прямому етері ObozTV прокоментував нові законопроекти щодо розмитнення авто на єврономерах.

"Цими законопроектами 2342 та 2345 ми даємо змогу людям протягом 180 днів на пільгових умовах із заниженою митною ставкою розмитнити автомобілі на єврономерах. Зараз на митній території України за нашими даними перебуває від 400 до 600 тисяч цих автівок. Треба вже нарешті вирішити це питання. Для мене важливо, щоб автомобілі були справні та пройшли сертифікацію", – заявив народний депутат.

Він зазначив, щопісля розмитнення авто на єврономерах держава планує отримати близько 8 млн доларів у бюджет.

"Попередня влада відтягувала це питання, і треба врешті решт дати людям можливість їздити легально і спокійно", – додав Крейденко.

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