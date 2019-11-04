Завдання РФ – це повний контроль над Україною: військовий експерт

Військовий експерт Владислав Селезньов у прямому етері ObozTV прокоментував розведення військ на Донбасі.

"Конфлік в Сирії для РФ коштує набагато більше, це пов'язано і з логістикою і з тим. що там відбувається. Для РФ достатньо вартісно утримувати окуповані території, адже фактично на фінансовому забезпеченні РФ перебуває частина окупованої території Луганської та Донецької областей, плюс зараз Росія активно вкладається в інфраструктурні об'єкти на території окупованого Криму. Але навіть на цьому складному економічному фоні керівництво РФ виступає. як "собіратєль земель Російських", - заявив Селезнев.

На його думку для більшості росіян факт ведення російсько-української війни є очевидним.

"Щодо перспектив, і в який спосіб все це вирішити? Лише підсилюючи свої оборонні здібності. Повторюсь - РФ грає в довгу і ключе завдання, яке стоїть перед Російською Федерацією, - це повний контроль над Україною", - зазначив Слезньов.

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