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13 грудня • оновлено в 11:36
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Затримано підозрюваних у справі Шеремета: коментар радника міністра МВС

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Радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував затримання підозрюваних у справі вбивства Павла Шеремета у Києві.

"У нас можуть бути тисячі версій, чому той чи інший чоловік, в той або інший час скоює злочин. Якщо це не стосується сьогоднішніх фігурантів – я не хочу, щоб мої наступні слова були на них накладені – але у нас було більш ніж достатньо історичних прикладів, які можна аналізувати, чому ті чи інші люди, молоді люди, вдаються до терористичних дій. Молоді і красиві. І теж потім люди у долоні руками і кажуть: Як так? Таке неможливо! Такі гарні дівчата, як Софія Перовська або Віра Фігнер не повинні здійснювати терористичні акти. Ми бачили більш ніж достатньо таких прикладів у світовій історії, в українській, в російській історії – того як мислять такі колективні структури. Разом з тим, ми користуємося виключно тієї інформації, яку зараз надали слідчі. Як на мене, це досить переконлива інформація", - заявив радник міністра.

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Іван Варченко
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