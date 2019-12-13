Затримання підозрюваних і є дестабілізацією ситуації в країні: військова волонтерка
Військова волонтерка Алла Мартинюк у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.
Вона прокоментувала затримання підозрюваних волонтерів та ветеранів АТО у справі вбивства Павла Шеремета.
"Я особисто знаю усіх п'ятьох осіб, яких було затримано по цій справі. Більше того, говорилося про те, що все це робилося підозрюваними з метою дестабілізації ситуації в країні, так а подивіться, що зараз відбувається. Ми бачимо, що саме ті події, які відбуваються, і дестабілізують ситуацію в країні. Тому що, щоб ви розуміли вчора усі волонтери та військові дзвонили один одному та говорли про те, що ми маємо підписувати договір з адвокатами, тому що завтра можуть прийти до нас. Ми боїмося жити у власній країні. Як таке взагалі може бути?" - заявивла волонтерка.
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