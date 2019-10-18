Затримання Гладковського – це, м'яко кажучи, свавілля: юрист

Адвокат Єгор Штокалов у прямому етері ObozTV прокоментував новини щодо затримання Олега Гладковського.

"Я буду зараз висловлювати досить непопулярні думки. На мою думку, Олег Гладковський протягом цього року вже багато разів перетинав кордон України і щоразу повертався. Власне, такою поведінкою підтверджував свій намір не ховатися від будь-якого слідства.

Другий момент. Те, що його не пропустили на прикордонній службі під час проходження паспортного контролю. Тоді його мали затримати безпосередньо в аеропорту, а не в ресторані на зворотному шляху до Києва. І чи було переслідування? Як такої погоні не було, принаймні, ЗМІ про це не повідомляють.

І у мене виникає окреме питання на дотримання норм кримінального процесу у частині затримання: а чи були підстави його затримувати? У нас є тільки дві підстави затримати людину: після рішення суду або безпосередньо після вчинення злочину. Термін подачі декларацій за 18 рік у нас закінчився, за 19 рік ще не настав. Якщо були якісь витрати – вони теж мали місце бути у минулому. І затримання вчора ... Особисто я вважаю його незаконним ", - заявив адвокат.

Якщо сьогодні після закінчення 24 годин з моменту затримання йому не буде вручена підозра, і він не буде переданий до суду для обрання запобіжного заходу, то його повинні будуть сьогодні відпустити, додав Єгор Штокалов.

"Мені здається, таким чином нова влада найяскравішим із допустимих способів продемонструє свою заполітизованість у переслідуванні попередніх учасників політичної ситуації. Тому що обирати запобіжний захід, заарештовувати людей без достатніх на те підстав, без повноважень, з порушенням підсудності, підслідності ... Це, м'яко кажучи, свавілля"- зазначив він.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!