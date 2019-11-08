Застосовується системна технологія про забування Криму: дослідник екстримізму

Заступник директора Українського інституту досліджень екстримізму Богдан Петренко в прямому ефірі ObozTV прокоментував повернення Криму Україні.

"Крим не вписується у формулу корейського сценарію. Взагалі український сценарій, він унікальний. Схожим був Хорватський сценарій, але у тому варіанті головним чинником стало те, що Сербія відмовилася підтримувати сепаратистів у Хорватії. А це із Росією важко уявити. Фактично за останні кілька років, відверто кажучи, Крим зник з інформаційного простору. Він навіть не був якимось тригером під час виборчих компаній, як у нас як правило буває. Тут відбувається якась системна технологія про забування Криму. Де факто, ключ до вирішення конфлікту на Донбасі, це або визнання Україною Криму російською територією, або визнання Росією, що вони окупували Крим, і виведення російських військ звідти", - заявив Петренко.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!