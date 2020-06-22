Засновниця ГО "Перспективи", Анна Лобарева повідомила, що братиме участь у місцевих виборах

В ефірі OBOZREVATEL TV засновниця ГО "Перспективи" повідомила, що братиме участь у місцевих виборах і готова представляти інтереси громади дарницького району столиці.

Лобарева повідомила що знає проблеми Дарниці і має команду для якісних змін в одному з найбільших районів Києва.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся