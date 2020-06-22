Засновниця ГО "Перспективи", Анна Лобарева повідомила, що братиме участь у місцевих виборах
В ефірі OBOZREVATEL TV засновниця ГО "Перспективи" повідомила, що братиме участь у місцевих виборах і готова представляти інтереси громади дарницького району столиці.
Лобарева повідомила що знає проблеми Дарниці і має команду для якісних змін в одному з найбільших районів Києва.
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