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Запорєбрик: рівень дезінформації зашкалює

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Прокуратура Росії вимагає позбавити батьківських прав сімейну пару, яка прийшла на несанкціоновану акцію протесту в Москві із немовлям.

Відповідна заява була передана у Перовський суд міста Москви. У офіційному прес-релізі йдеться, що в ході мітингу батьки віддали свою малолітню дитину третій особі, що могло спричинити шкоду для здоров'я та життя хлопчика.

Людина, якій передали немовля - Сергій Фомін - фігурант справи про масовий безлад. Прокуратура повідомила, що у нього провели обшук та висунули звинувачення заочно, а він переховується від слідства. Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що Фомін ніби-то взяв чужу дитину, щоб пройти поліцейський кордон без перешкод. Автори цих заяв називають його "спеціалістом з вуличної тактики, який ефективно керував людьми на вулицях".

Насправді ж, сімейна пара прогулявалася поблизу з мітингом разом зі своєю дитиною. Їх заарештували поліцейські і вони передали свою дитину хрещеному батьку дитини, який також є двоюрідним братом дружини.

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