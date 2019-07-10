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Запізнились на кілька років: голова Комітету виборців пояснив, чому вибори відбуваються за старою системою

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Голова Комітету виборців України Олексій Кошель зазначив, що зараз вибори в Україні проходить у "карнавальному форматі".

За його словами, незважаючи на те, що до нового Виборчого кодексу є багато запитань, вкрай важливим є його ухвалення, яке має відбутися завтра, 11 липня. В противному випадку, Верховна Рада 9-го скликання, розпочне всю цю роботу з початку, на що буде витрачено щонайменш рік роботи парламенту, для проходження всієї процедури.

Водночас, він наголосив, що у проекті Виборчого кодексу відсутня низка положень, які б створили в Україні справжню виборчу реформу.

Він нагадав, що ухвалення нового Виборчого кодексу було обіцянкою коаліції "Європейська Україна", п'яти парламентських фракцій із шести, до якої входило 305 народних депутатів. Воно було прописано в коаліційній угоді, з кінцевим терміном виконання - березень 2015 року.

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