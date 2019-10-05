Заллє дощами: прогноз погоди в Україні на 6 жовтня від ObozTV

У неділю в Україні очікується хмарна та дощова погода, в окремих областях температура опуститься ще на 2-3 градуси.

ObozTV представляє прогноз погоди на 6 жовтня.

На заході небо затягне хмарами, які принесуть із собою дощі. Температура повітря вдень +10 градусів, уночі +6.

На півночі день також буде похмурим. За прогнозом короткочасна злива лише в Житомирі. Денний максимум +13 градусів, нічний мінімум +7.

На сході дощитиме по всіх областях. Максимум денної температури +15, вночі на термометрах +8 градусів.

Південь та Крим – небо затягне хмарами, місцями опади. Температура повітря вдень +22 градуси, вночі +9.

У центральних областях також пройдуть легкі зливи. Вдень повітря прогріється до +14 градусів, вночі термометри покажуть +8.

Києву прогнозують похмурий день з дощем. Денний максимум +14 градусів, нічний мінімум +10.

OBOZREVATEL нагадує, що протягом наступного тижня очікується холодна, майже зимова погода – детальний прогноз дала українська синоптикиня Наталія Діденко.

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