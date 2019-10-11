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11 жовтня • оновлено в 13:20
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Залежності від офісу президента немає: народний депутат від ''Слуги народу''

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Народний депутат України Віталій Безгін у прямому етері ObozTV прокоментував пресконференцію президента Зеленського.

Безгін заявив, що потрібно аналізувати заяви президента про те, що депутати пройшли в ВР тільки завдяки йому, з різних сторін.

"Звісно, що кожен якийсь внесок робив. Очевидно, що були мажоритарники, які цілодобова впахували на окрузі, були списочники, зокрема як я, які сиділи два місяці і писали і проекти, і ініціативи, власне те, що ми зараз голосуємо. Але треба тверезо дивитись на речі. Якби не було бренду Зеленського в партії "Слуга народу", я думаю, що результат би точно не був такий. Треба чесно сказати, що все ж таки Володимир Олександрович за рахунок своєї впізнаваності та того кредиту довіри, який він отримав, він підтягував на собі бренд партії "Слуга народу", - заявив народний депутат України.

Що стосується можливих конфліктів, в сереБезгін додав, що за всіх казати не може, але об'єктивно треба розуміти. що майже кожен законопроект має плідну дискусію в середині фракції.

"Якщо у фракції понад 250 людей, абсолютно нормально, коли виникають різні точки зору. Залежності від офісу президента немає", - заявив Безгін.

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Віталій Безгін
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