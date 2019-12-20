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20 грудня • оновлено в 21:08
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Закриття казино в Україні: прогнози юриста

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Засновник громадської організації Statewatch Олександр Лємєннов у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував закриття гральних закладів і казино в Україні.

"У мене великі сумніви, що вони зможуть реалізувати задумане. Хочу нагадати, що більше 10 років ми вже бачили чергову спробу прикрити гральний бізнес. Це закінчилося нічим. В результаті ми побачили під вивісками одного – зовсім інше. Фактично, ті ж послуги, які надавалися раніше відповідними юридичними особами у вигляді грального бізнесу, зараз це типу "не гральний бізнес", хоча та ж ідентифікація, за тим же параметром – людина приносить гроші, отримує можливість зіграти в лотерею і отримати або не отримати виграш. Скоріше, не отримати", - заявив Лємєнов.

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Теми
Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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Олександр Лємєнов
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