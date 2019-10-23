Головна Новини
23 жовтня • оновлено в 11:50
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Законних підстав для перевірки нардепів на детекторі брехні немає: юристка

47 Читати матеріал російською

Керівник проектів з питань конституційного права Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко у прямому етері ObozTV прокоментувала судову реформу, яка проходить в Україні.

Також вона дала коментарі стосовно новин щодо перевірки окремих народних депутатів від "Слуги народу" на детекторі брехні, яку ініціює президент Володимир Зеленський.

"Законних підстав для цього немає, але шкода, що у перші п'ять днів (роботи нової Верховної Ради - ред.) народні депутати намагались виконати заклик президента і непрофесійно скасували так звану депутатську недоторканість. Я хочу повернутися до цього питання, оскільки помилкове уявлення у суспільства, що усі проблеми із корупцією - це через ось цей імунітет. Окей, от зараз немає цього імунітету. Відомі випадки, коли народні депутати в Україні, в інших країнах, беруть гроші від лобістів, від великих корпорацій. Для цього створені ті ж самі органи, але вищого рівня щодо народних депутатів, і просто в чаті неможливо звинуватити людину, ніби-то є підозра, що вона взяла гроші. Очевидно, що мають бути докази, і відповідним чином порушена кримінальна справа", - заявила юристка.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Юлія Кириченко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини