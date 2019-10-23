Законних підстав для перевірки нардепів на детекторі брехні немає: юристка

Керівник проектів з питань конституційного права Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко у прямому етері ObozTV прокоментувала судову реформу, яка проходить в Україні.

Також вона дала коментарі стосовно новин щодо перевірки окремих народних депутатів від "Слуги народу" на детекторі брехні, яку ініціює президент Володимир Зеленський.

"Законних підстав для цього немає, але шкода, що у перші п'ять днів (роботи нової Верховної Ради - ред.) народні депутати намагались виконати заклик президента і непрофесійно скасували так звану депутатську недоторканість. Я хочу повернутися до цього питання, оскільки помилкове уявлення у суспільства, що усі проблеми із корупцією - це через ось цей імунітет. Окей, от зараз немає цього імунітету. Відомі випадки, коли народні депутати в Україні, в інших країнах, беруть гроші від лобістів, від великих корпорацій. Для цього створені ті ж самі органи, але вищого рівня щодо народних депутатів, і просто в чаті неможливо звинуватити людину, ніби-то є підозра, що вона взяла гроші. Очевидно, що мають бути докази, і відповідним чином порушена кримінальна справа", - заявила юристка.

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