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Закон про незаконне збагачення: Томенко розповів, як зривають розгляд законопроектів

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Лідер Громадського руху "Рідна країна" Микола Томенко зазначив, що певним маркером того, що законопроект "зривають", є велика кількість змін і поправок до нього.

Навіть у випадку першого читання, якщо з'являється сто і більше поправок, це означає, що розгляд того чи іншого законопроекту переноситься на наступну сесію, а в теперішній ситуації - наступному скликанню парламенту.

Він вважає, що успіхом можна буде вважати факт, якщо законопроект президента України Володимира Зеленського "Про незаконне збагачення" вийде хоча б на перше читання в парламенті, тому що наступному парламенту доведеться закінчувати його розгляд. В разі, якщо він не буде прийнятий у першому читанні, то наступний склад Ради буде все розпочинати з початку.

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