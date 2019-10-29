Закон про кнопкодавство має відволікти суспільство від розведення військ: ексдепутат

Народний депутат попередніх скликань Олександр Бригинець у прямому етері ObozTV прокоментував ініціативи парламенту із подолання кнопкодавства.

Він заявив. що ця тема піднімається зараз для того, щоб відвернути увагу суспільства від того, що відбувається розведення військ на Донбасі.

"Це непоганий технологічний хід. Ну, хто може сьогодні кнопкодавити в парламенті? Той, хто хоче прийняття рішень. А хто хоче прийняття рішень? Фракція Зеленського. Фактично - цей закон Зеленський приймає для себе. Нещодавно з'явилася інформація. що депутати отримують доплату від політичної сили президента, тому, я думаю, що в таких умовах ті гроші, які вони мають заплатити у вигляді штрафів, - просто нікчемні у порівнянні з тими тисячами доларів, які вони отримують у вигляді доплат", - зазначив Бригинець.

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