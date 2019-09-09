Закон про імпічмент мають проголосувати найближчими днями: журналІст

Політичний оглядач OBOZREVATEL Віталій Тисячний дав прогнози щодо головних акцентів Верховної Ради України цього тижня.

Він заявив, що фракція "Слуги народу" планує прийняти величезну кількість законів до кінця цього року відповідно до заяв Давіда Арахамії щодо прийняття 7-10 законопроектів щодня. Другий момент, який виділив Тисячний - це те, що багато представників партії "Слуга народа" згадували у своїх інтерв'ю про так звані "тематичні дні". Наприклад, звучала теза про "день діджиталізації", в який будуть голосуватись усі закони пов'язані із цим питанням, також йшла мова про "день децентралізації" і т.п.

Тисячний заявив, що з дня на день має бути проголосований проект про імпічмент президента. Його вже розглянув профільний комітет минулого тижня. Далі він прогнозує прийняття законопроектів, пов'язаних із децентралізацією, які також пройшли розгляд профільних комітетів. У п'ятницю ввечері також проводилось засідання комітету із питань податкової політики, тому є вірогіднімсть швидкого прийняття законопроектів у цій сфері.

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