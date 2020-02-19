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19 лютого • оновлено в 18:34
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Дороги будувати вигідніше, ніж забезпечувати людей: Георгій Тука

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Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував роботу з переселенцями, яку держава проводить в Україні.

"Як би не прикро було говорити, а й минула, і нинішня влада з моєї точки зору дуже мало уваги присвячує вирішенню проблем тих людей, які переселилися зі сходу чи з Криму. Наші можновладці ставляться до людей саме як до електорату. Я мав розмову з одним високопоставленим чиновником, це був 2018 рік. Я кажу - я розумію, що це величезні кошти, але давай стартувати хоча б з мільярда. Тоді ця людина мені відповіла - уяви собі, на мільярд ти забезпечиш, умовно кажучи, тисячу сімей. А якщо я побудую дорогу, про неї знатимуть 20 тисяч сімей. Мені з точки зору політтехнологій вигідніше будувати дорогу, ніж вирішувати житлові проблеми конкретної людини. На жаль, такий підхід зберігається до цих пір", - заявив Тука.

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Георгій Тука
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