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Закарпатські контрабандисти перешкоджали роботі прикордонників: стали відомі подробиці

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Речник Прикордонної служби України Олег Слободян зазначив, що українські прикордонники продовжують облаштовувати кордон на Закарпатті, який знаходиться безпосередньо на ділянці відділу прикордонної служби "Ділове", де зафіксована активна діяльність контрабандистів. За його словами, місцеві мешканці, частина яких уже потрапляла в поле зору прикордонників, як особи, що займаються контрабандою, почали чинити опір прикордонникам і не давати встановлювати огородження.

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