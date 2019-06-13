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Загострення на Донбасі: Obozrevatel News

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Загострення на Донбасі

Загострення на фронті. Внаслідок обстрілів одного військового поранено, повідомляють у штабі ООС. За минулу добу бойовики 28 разів обстріляли українські позиції. Тричі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів. Гатили по Водяному, Авдіївці, поблизу населених пунктів Мар`їнка, Широкіне, Зайцеве та Південне На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки, 12 червня одного окупанта знищено та трьох - поранено.

Оптимізація у військових частинах

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак заявив про плани оптимізувати чисельність військових частин. Про це він розповів у інтерв'ю "Радіо Свобода". За його словами, він вже віддав відповідні вказівки. Водночас, наголосив, що про скорочення кількості військових частин Збройних сил України не йдеться. Коментуючи проблему звільнення військових з армії, Хомчак висловив думку, що вона полягає в особистих відносинах між підлеглими і командирами, зокрема - у відсутності довіри. Каже: для вирішення цієї проблеми він уже збирав командирів, що відповідають за морально-психологічне забезпечення.

Політична криза в Молдові

Глава уряду Молдови Павло Філіп і спеціальний представник України з придністровського врегулювання Віктор Крижанівський провели переговори. Сторони обговорили придністровський конфлікт в контексті політичної кризи в Молдові. Також обмінялися думками щодо політичної ситуації в цій країні.

Відзначили, що нинішня політична криза може дестабілізувати безпеку регіону. Підкреслили важливість підтримання конституційного ладу й відзначили, що для подолання політичної кризи в Молдові необхідний діалог за столом переговорів.

Раніше , нагадаю, до мирного розв'язання політичної кризи в Молдові закликали Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща і Швеція.

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