Загибель Тимчука: в Раді закликали не нагнітати плітки і чутки

Резонанс в Україні викликала загибель народного депутата від фракції "Народний фронт", координатора групи "Інформаційний спротив" Дмитра Тимчука.

Деталі й версії події обговорюємо з його колегою по фракції, народним депутатом України Андрієм Тетеруком.

Чи міг Тимчук, будучи військовим, порушити заходи безпеки під час чищення зброї? Чому в день своєї смерті він не був на робочому місці?

"Перш ніж обговорювати плітки, чутки й інші конспірологічні версії, ми повинні спочатку дочекатися того, що нам озвучать правоохоронні органи. Саме вони встановлять умови і обставини його трагічної загибелі", – наголошує Тетерук.

В якому настрої перебував Тимчук за кілька днів до своєї смерті і які перші версії його загибелі – дізнайтеся подробиці гучної справи з цього випуску Підсумків.

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