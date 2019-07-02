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Загибель дітей в Одеській області: активістка вказала на відповідальність соціальних служб

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Голова правління "Українська мережа за права дитини" Дар'я Касьянова вважає, що у загибелі в пожежі чотирьох малолітніх дітей на Одещині соціальні служби не можна робити винними, проте, варто говорити про професійну відповідальність.

За її словами, маленькі діти, що перебувають в сім'ях, які прийнято називати "неблагополучними", мають бути в полі зору соціальних служб. Вона наголосила, що в селі Чорна Окнянського району Одеської області, фахівця із соціальної роботи немає, а Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який, за логікою, мав би виявити таку родину і взяти під соціальний супровід обидві родини, був ліквідований у 2015 році. А на все село працюють три співробітника служби в справах дітей.

Вона нагадала, що одна з матерів двох дітей, що загинули, народжувала дитину, коли була у неповнолітньому віці, тому вони потребували соціальний супровід та перебувати на обліку в службі в справах дітей, як сім'ї, що перебувають у групі ризику.

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Дар’я Касьянова
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