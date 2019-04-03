Заборона одноразового пластику і поелітіленових пакетів не вирішить проблеми: еколог

Експерт з питань поводження з відходами Анна Таранцова зазначила, що європейський та грузинський підхід до заборони пластикового посуду та поліетиленових пакетів, в Україні має бути комплексним. Наприклад, за її словами, заборона лише поліетиленових пакетів, є одної невеликою частиною вирішення загальної проблеми, до якої входять побутові відходи та відходів пакування.

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