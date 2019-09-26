За відмову від вакцинації у Польщі позбавляють батьківських прав: лікар-педіатр

Лікар-педіатр Анна Горбань прокоментувала вірогідність, що щеплена дитина може захворіти після спілкування із нещепленої.

Горбань наголосила, що для більшості інфекцій не є можливим забрати джерело зараження, тобто саме джерело інфекції. У таких випадках лікарі намагаються вплинути на чутливість організму людини, щоб людина могла вижити або мати якісне життя після захворювання за рахунок вакцинації. Тобто вакцинація залишає людину живою. та дає можливість на якісне життя після захворювання.

За словами лікарки, дуже багато міфів існує в українському суспільстві щодо вакцинації. У розвинених країнах ця проблема вже давно проговорена і вирішена на всіх рівнях, а ті розмови щодо міфів про вакцинацію, які ведуться сьогодні в Україні, нагадують Середньовіччя, заявила лікарка.

Жодна вакцинована людина не може не захворіти, але перебіг хвороби у вакцинованої та невакцинованої людини суттєво відрізняється. У сусідній з Україною Польщі, наприклад, бітьки, які систематично отримують штрафи за відмову від вакцинації, позбавляються батьківських прав, заявила Горбань.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал