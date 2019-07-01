''За місяць вони показали, кого будуть повертати до тями українських громадян'': продюсер Ігор Кондартюк

Український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк зазначив, що рішення Апеляційного суду, про скасування заборони на демонстрацію серіалу "Свати", в правовій державі, якою є Україна, дає підстави для повернення серіалу в ефір "Плюсів".

Проте, він не бачить доцільності в такій трансляції. За його словами, небезпека полягає в тому, що виконавця однієї з головних ролей в серіалі актора Федора Добронравова, демонструють в ефірі 1+1, в серіалі, який дивляться мільйони людей, та захоплюються людиною, яка порушує закони України.

Це, за словами продюсера, питання особистої моральної гігієни, яка, на відміну від користування зубною щіткою чи туалетним папером, потребує пояснення.

Він припустив, що Володимир Зеленський, як продюсер, міг би дати пораду акторові, як правильно і за українським законом можна потрапити до Криму, щоб не створювало обом таких проблем.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!