За дві ночі до виборів: ветеран спецслужб назвав можливі сценарії дестабілізації

Екс-співробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що самі результативні дії з дестабілізації виборчого процесу відбуваються за дві доби до проведення голосування. Саме в цей період, за його словами, відбувається підкуп виборців.

Він назвав малоймовірним втручання в українські вибори Росії до того, коли результат невідомий. Ступак вважає, що неправильними діями Росія може сама собі зіпсувати той варіант, на який розраховувала. Тому, на його думку, втручання і дестабілізація виборчого процесу з боку Росії можливі тільки після оголошення перших результатів екзит-полів по регіонам.

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