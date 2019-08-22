З погодою пощастить не всім областям України: прогноз на 23 серпня від ObozTV

Наприкінці робочого тижня спека утримається майже по всій території України. Лише на півночі прогнозують дощі, які принесуть із собою омріяну прохолоду.

ObozTV представляє прогноз погоди на п’ятницю, 23 серпня.

На заході мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +25 градусів, вночі +12.

На півночі дощитиме. Денний максимум +23 градуси, вночі на термометрах +12.

На сході мінлива хмарність, день обіцяє бути сухим та спекотним. Повітря прогріється до +34 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до +20.

Південь та Крим очікує безхмарне небо та відсутність опадів. Температура вдень +35 градусів, вночі на термометрах +19.

У центральних областях переважно хмаритиме. Температура повітря вдень +31 градус, вночі +12.

У Києві небо затягне хмарами, але опадів не прогнозують. Денний максимум +23, нічний мінімум +16 градусів.

Нагадаємо, що 23 серпня в Україні відзначається День національного прапору. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з яскравими привітаннями та листівками з нагоди цього свята.

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