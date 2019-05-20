З Кримом і Донбасом був би шанс: депутат розповів, чи можливий в Україні проросійський реванш

Народний депутат України Олександр Опанасенко заявив, що на його думку, ніякого реваншу попередніх політичних сил на майбутніх парламентських виборах не буде. За його словами, якщо сумарно скласти рейтинги всіх політичних сил, які можна було б назвати "попередніми можновладцями", то там набереться не більше 25%.

За його словами, про стовідсоткову перемогу реваншу можна було б говорити, якщо участь у виборах брали би Крим та Донбас, які б дали 4 млн голосів, які завжди голосували за проросійські політичні сили.

Разом із тим, через відсутність зміни еліт він передбачає подальше "чубленя". Це, за його словами, відбувається через вибори народних депутатів, які обирається за мажоритарними округами, та які, здебільшого, у своїй вдалій політичній кар'єрі мають залежність від виконавчих гілок влади.

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