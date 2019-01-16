Юрий Кот заявил, что украинцев заставляют ненавидеть “старшего русского брата”

Скандальный украинский ведущий, голос "антимайдана" Юрий Кот, который сбежал в Россию, разразился фейком о том, что в Украине воцарился нацизм.

Кроме того, он заявил, что Запад якобы заставляет его страну ненавидеть "старшего русского брата". Прокремлевскими размышлениями предатель Родины поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!