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Юрий Кот заявил, что украинцев заставляют ненавидеть “старшего русского брата”

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Скандальный украинский ведущий, голос "антимайдана" Юрий Кот, который сбежал в Россию, разразился фейком о том, что в Украине воцарился нацизм.

Кроме того, он заявил, что Запад якобы заставляет его страну ненавидеть "старшего русского брата". Прокремлевскими размышлениями предатель Родины поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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