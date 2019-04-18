Юлія Лорд: реінкарнація хіта'98 '' Можливо сон ''

Гостя- зірка українського шоу-бізнесу кінця 1990-их - початку 2000 років Юлія Лорд. Лауреат фестивалю "Червона рута" (1997) здійснила перший в житті тур по містах Західної України, де звучали три її пісні — "Танець душ", "Шукаю світло" та "Обійми мене". Наприкінці 1998 року з'явився міні-альбом "Танець душ", до якого увійшло п'ять пісень, зокрема композиція "Фото/Брудна як ангел", зроблена спільно з гуртом "Скрябін", з яким співпрацювала до 2001 року.

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