Якщо назвати всі прізвища, то аеропорти будуть переповнені: речник прокуратури

Речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко прокоментував скандальне затримання Юрія Гримчака

Він заявив, що поки не може надати всю інформацію про хід розслідування. Зараз, за словами спікера, проводяться слідчі дії, обшуки закінчені, пан Гримчак зараз затриманий разом із довіреною особою. Їм інкримінують шахрайство, тобто стаття 190 КК України частину 4. Вже встановлено, що вони вимагали гроші за вплив на суддів Верховного суду України із приводу винесення рішення на користь зацікавленої особи, також за вплив на службових осіб Мінкульту і КМДА. Використовуючи свої службові повноваження, вони здійснювали злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, заявив речник прокуратури. Йдеться про суму понад мільйон доларів, додав він.

Злочинців затримали на "гарячому", коли була передача частини хабаря у розмірі 480 тисяч доларів США. Лисенко зазначив, що коментувати інформацію по іншим прізвищам, які знаходяться під спостереження слідства, він не може, адже, якщо він почне називати всі прізвища, то аеропорт Бориспіль буде переповненим.

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