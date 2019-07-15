Якщо Кремлю буде вигідно – передадуть Медведчуку: адвокат Полозов дав прогноз по звільненню українських моряків

Адвокат українських моряків-військовополонених Микола Полозов прокоментував заяву Петра Порошенка про високий рівень вірогідності звільнення українських бранців Кремля.

Він нагадав, що питання українських моряків піднімалось на найвищому рівні: в рамках G20 президент США Дональд Трамп поставив у пріоритет тему звільнення українських моряків, а президент Зеленський говорив про це з Путіним по телефону, є резолюції і ПАРЄ, і ОБСЄ, а також рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

За його словами, військовополонених Росія мала звільнити відразу після винесення рішення трибуналу. Але зараз вже ніщо не може, за великим рахунком, перешкоджати звільненню моряків. Подальше їх утримання, на його погляд, ніякої користі для Кремля не несе.

Він припустив, що заява Порошенка базується на певні інсайдерській інформації, та не відкидає того, що таке звільнення може бути певною спробою, зокрема, впливати на результати виборів – віддати преференції тому чи іншому політику або політичній силі, які претендують на місце в українському парламенті.

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