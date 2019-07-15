15 липня: огляд міжнародних новин

15 липня: огляд міжнародних новин185 Читати матеріал російською
Масовий протест у Москві
Генеральний секретар НАТО попередив ФРН про нові ядерні розробки Росії
Авіакатастрофа в Росії: загинув інструктор Путіна
Президент Туреччини Ердоган назвав кінцевий термін поставок російських ЗРК С-400
США перейшли від погроз до санкцій по відношенню до Туреччини
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