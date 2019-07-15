15 липня: огляд міжнародних новин

Масовий протест у Москві

Генеральний секретар НАТО попередив ФРН про нові ядерні розробки Росії

Авіакатастрофа в Росії: загинув інструктор Путіна

Президент Туреччини Ердоган назвав кінцевий термін поставок російських ЗРК С-400

США перейшли від погроз до санкцій по відношенню до Туреччини

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