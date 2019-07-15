Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

15 липня: огляд міжнародних новин

185 Читати матеріал російською

Масовий протест у Москві

Генеральний секретар НАТО попередив ФРН про нові ядерні розробки Росії

Авіакатастрофа в Росії: загинув інструктор Путіна

Президент Туреччини Ердоган назвав кінцевий термін поставок російських ЗРК С-400

США перейшли від погроз до санкцій по відношенню до Туреччини

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини