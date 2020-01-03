Якими були найпопулярніші новорічні програми на ТБ та в інтернеті

Креативний продюсер Денус Путінцев у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він прокоментував новорічні програми на телеканалах та у соціальних мережах зміни.

"Володимир Олександрович Зеленський зробив шоу, на яке відреагували всі", - зазначив продюсер.

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