Якими були найпопулярніші новорічні програми на ТБ та в інтернеті
Креативний продюсер Денус Путінцев у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.
Він прокоментував новорічні програми на телеканалах та у соціальних мережах зміни.
"Володимир Олександрович Зеленський зробив шоу, на яке відреагували всі", - зазначив продюсер.
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